У Харкові двоє чоловіків займалися нелегальним продажем сильнодіючих лікарських засобів, які потім використовувалися для виготовлення накротиків.

Для організації діяльності вони створили спеціальний сайт, де розміщували і продавали товари. Замовлення зловмисники надсилали поштою, а гроші отримували на банківські картки.

Під час проведення обшуків за місцями проживання правоохоронці вилучили низку доказів. Зокрема комп’ютери, мобільні телефони, банківські карти, сім-карти.

У будинках знайшли понад шість тис. пакунків з медичними засобами. Їх вартість оцінюють у понад 1 млн грн. Чоловікам повідомлено про підозру.











У Харкові двоє чоловіків продавали сильнодіючі препарати у мережі / 3 фотографии

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Харків’янин понад п’ять років тогрував сильнодіючими препаратами у мережі

У Харкові викрили чоловіка, який понад п’ять років нелегально реалізовував сильнодіючі лікарські засоби.

Він спеціально створив сайт, а коли надсилав товари, використовував фіктивні документи. Наразі чоловіку загрожує до 10 років у в’язниці.

Джерело: Харківська обласна прокуратура