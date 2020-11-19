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Факти / Україна / Суспільство
Андрій Жигайло |

75% українців підтримують штрафи за відсутність захисної маски – опитування

75% українців підтримують запровадження штрафів за відсутність маски у громадських місцях та транспорті.

Виступають проти 24% респондентів, свідчать дані соціологічної групи Рейтинг.

83% українців заявили, що часто одягають захисну маску, 14% – рідко, 3% – майже ніколи.

Часто дезінфікують руки 70% респондентів, 23% – іноді, 6% – ніколи.

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  • 75% українців підтримують штрафи за відсутність захисної маски – опитування
  • 75% українців підтримують штрафи за відсутність захисної маски – опитування
  • 75% українців підтримують штрафи за відсутність захисної маски – опитування
  • 75% українців підтримують штрафи за відсутність захисної маски – опитування
75% українців підтримують штрафи за відсутність захисної маски – опитування / 2 фотографии

Тільки 14% часто використовують захисні рукавиці, 33% – іноді, 53% – ніколи.

Опитування проведено Соціологічною групою Рейтинг 15-17 листопада 2020 року серед 3 тис. респондентів у всій Україні, окрім окупованого Донбасу та Криму.

Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження – не більше 1,8%.

Половина українців підтримує карантин

Карантин вихідного дня підтримує 49% українців. Стільки ж проти, свідчать дані опитування соціологічної групи Рейтинг.

Водночас тільки 35% очікують, що у результаті реалізації проекту поширення коронавірусу зменшиться, зате 62% – не згодні з цим.

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