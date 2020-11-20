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Факти / Україна / Політика
Анастасія Дячкіна |

Кулеба висунув Маркарову на посаду нового посла в США

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висунув екс-главу Мінфіну Оксану Маркарову на посаду нового посла в США.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

– Нинішній посол України у Вашингтоні Володимир Єльченко є класиком української дипломатії, претензій до його роботи немає, але принцип ротації в дипломатії ніхто не скасовував… Зваживши всі аргументи, я запропонував кандидатуру Оксани Маркарової, – зазначив Кулеба.

Процедура її оформлення запущена, але це займе певний час.

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За словами глави міністерства, у разі призначення Україна вперше матиме у Вашингтоні посла, яку добре знають і в Адміністрації США, зокрема в Держдепі та Міністерстві фінансів, і у МВФ.

Нинішній посол в США Єльченко призначений Зеленським менше року тому – 8 грудня 2019 року.

Оксана Маркарова очолювала Міністерство фінансів з кінця серпня 2019 року до початку березня 2020 року. Наразі цю посаду обіймає Сергій Марченко.

Джерело: Дмитро Кулеба 

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