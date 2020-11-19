25 народних депутатів України, які представляють усі парламентські фракції та групи, створили міжфракційне об’єднання Чиста енергія – здорове навколишнє середовище, повідомив нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко.

Співголовами об’єднання стали Арсеній Пушкаренко (Слуга народу), Юлія Клименко (Голос), Дмитро Лубінець (За майбутнє), Олексій Гончаренко (Європейська солідарність), Олексій Кучеренко (Батьківщина), Олександр Лукашев (Опозиційна платформа – За життя), Максим Єфімов (Довіра).

– Сьогодні у Верховній Раді створено міжфракційне об’єднання Чиста енергія – здорове навколишнє середовище. До його складу увійшли 25 депутатів з усіх фракцій і груп, що демонструє важливість теми, з якою ми плануємо працювати, – заявив Гончаренко.

За його словами, мета створення об’єднання – допомагати розвитку в Україні відновлюваної енергетики.

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Водночас Гончаренко зазначив, що залучення $12 млрд інвестицій в сектор ВДЕ – не єдиний плюс розвитку галузі.

– Це не всі плюси, які нам дає відновлювальна енергетика як в короткостроковій, так і довгостроковій перспективі. Саме тому ми повинні бути впевнені, що будемо забезпечені чистою енергією, а наше довкілля буде захищено, – зазначає Гончаренко.

Згідно з Енергетичною стратегією України до 2035 року, питома вага енергії, виробленої з відновлюваних джерел, за цей період повинна сягнути 25%.

Проблема зі сміттям в Україні

Україна щорічно переробляє лише 5-7% з понад 400 млн т вироблених відходів. Після спалаху коронавірусу загострилася ситуація з медвідходами, які часто викидаються незаконно попри те, що в Україні є підприємства, які готові безпечно та законно утилізувати сміття.