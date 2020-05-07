Україну треба швидше з’єднати інтернетом – Зеленський

Життя в Україні в умовах епідемії коронавірусу дедалі більше переходить в онлайн, тому необхідно пришвидчити забезпечення інтернетом та зв’язком маленьких містечок, його встановлення у поїздах Укрзалізниці та на дорогах, які будують у межах програми Велике будівництво, наголосив президент Володимир Зеленський у розмові з представниками операторів зв’язку.

За його словами, нині в Україні 5,8 тис. маленьких містечок, де немає зв’язку, хоча дуже тішить статистика за квітень.

– Вперше мобільний широкосмуговий доступ до інтернету з’явився у 870 населених пунктах, у яких проживає 390 тис. осіб, а додатковий оператор з’явився ще в 550 пунктах. Це можливо. Давайте рухатися швидкими темпами й надалі, – наголосив глава держави.

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Під час розмови обговорили законодавчі ініціативи, необхідні для пришвидшення покриття мобільним зв’язком.

– Ми багато чого – і ліки, і продукти харчування – замовляємо через інтернет. Я розумію, що технологічно, напевно, це складно зробити, але ви бачите, що такі інфекції й такі виклики – вони не чекають наших з вами планів. Країну треба з’єднати не лише дорожньою інфраструктурою, а й віртуальною, – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, у зв’язку з карантином сотні тисяч школярів і студентів по всій Україні нині вчаться онлайн. Конференції, наради, зустрічі та вся віддалена робота теж в онлайні, тому інтернет сьогодні критично важливий для всіх українців. З початку карантину трафік збільшився на 20%.