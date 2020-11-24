Кошти на допомогу українському бізнесу візьмуть з Covid-фонду – радник Зеленського

Фінансування українського бізнесу на час карантину буде відбуватися за рахунок Фонду з боротьби з Covid-19.

Про це повідомив радник президента Олег Устенко.

– Йдеться про можливість використовувати кошти Фонду з боротьбі з Covid-19, там є гроші.

Олег Устенко також додав, що Міністерство фінансів цілком спроможне виконати пункти, які озвучив Володимир Зеленський.

– Частину коштів з фонду необхідно виділити на компенсації за карантин вихідного дня. Також буде передбачено додаткові заходи на випадок введення повного локдауну, – зауважив радник президента.

Пакет допомоги бізнесу Зеленського

24 листопада президент Володимир Зеленський анонсував заходи з підтримки бізнесу, який постраждав на тлі пандемії та карантину.

Найближчим часом президент внесе на розгляд до Верховної Ради проект закону про допомогу бізнесу і громадянам в умовах карантину, зокрема, про одноразової матеріальної допомоги.

8 тис. гривень – таку матеріальну допомогу отримають підприємці та наймані працівники, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин.