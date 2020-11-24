Средства на помощь украинскому бизнесу возьмут с Covid-фонда — советник Зеленского

Финансирование украинского бизнеса на время карантина будет происходить за счет Фонда по борьбе с Covid-19.

Об этом сообщил советник президента Олег Устенко.

— Речь идет о возможности использовать средства Фонда по борьбе с Covid-19, там есть деньги.

Олег Устенко также добавил, что Министерство финансов вполне способно выполнить пункты, которые озвучил Владимир Зеленский.

— Часть средств из фонда необходимо выделить на компенсации за карантин выходного дня. Также будет предусмотрено дополнительные меры на случай введения полного локдауна, — отметил советник президента.

Пакет помощи бизнеса Зеленского

24 ноября президент Владимир Зеленский анонсировал новые меры по поддержке бизнеса, который пострадал на фоне пандемии и карантина.

В ближайшее время президент внесет на рассмотрение Верховной Рады проект закона о помощи бизнесу и гражданам в условиях карантина, в частности, о единовременной материальной помощи.

8 тыс. гривен — такую ​​материальную помощь получат предприниматели и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина.