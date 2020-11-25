PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика
Софія Телішевська |

Кабмін виділив 60 млн грн на закупівлю кисню для лікарень Чернігівщини

Кабінет міністрів направив 60 млн грн на забезпечення киснем медичних закладів Чернігівської області. Відповідне рішення міністри ухвалили на засіданні 25 листопада.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що загалом для усіх регіонів уже виділено 1,5 млрд грн на забезпечення киснем.

– Продовжуємо підсилювати медичну систему. Уряд перерозподілив субвенції для того, щоб у Чернігівській області покращити забезпечення киснем медичних закладів. Це додаткові 60 млн грн, – сказав глава Кабміну.

Читайте: Чому централізовано не закупили кисень для хворих на Covid-19 – відповідь МОЗ

Закупівля кисню

11 листопада Кабмін додатково виділив 895 млн грн, щоб забезпечити киснем ліжка для хворих на коронавірус у лікарнях. Це стало можливим завдяки скороченню видатків на розвиток автомобільних доріг.

Шмигаль зазначив, що ще в серпні обласні державні адміністрації отримали доручення забезпечити киснем 80% ліжкомісць киснем. Минулого місяця на ці потреби вже спрямували 572 млн грн.

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору