Кабмин выделил 60 млн грн на закупку кислорода для больниц Черниговщины

Кабинет министров направил 60 млн грн на обеспечение кислородом медицинских учреждений Черниговской области. Соответствующее решение министры приняли на заседании 25 ноября.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в целом для всех регионов уже выделено 1,5 млрд грн на обеспечение кислородом.

— Продолжаем усиливать медицинскую систему. Правительство перераспределило субвенции для того, чтобы в Черниговской области улучшить обеспечение кислородом медицинских учреждений. Это дополнительные 60 млн грн, — сказал глава Кабмина.

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Закупка кислорода

11 ноября Кабмин дополнительно выделил 895 млн грн, чтобы обеспечить кислородом кровати для больных коронавирусом в больницах. Это стало возможным благодаря сокращению расходов на развитие автомобильных дорог.

Шмыгаль отметил, что еще в августе областные государственные администрации получили поручение обеспечить кислородом 80% койкомест кислородом. В прошлом месяце на эти цели уже направили 572 млн грн.