Франція не визнаватиме Нагірний Карабах – МЗС

Франція не буде визнавати самопроголошену республіку Нагірний Карабах, як це пропонував Сенат країни.

Резолюція французького парламенту буде відхилена урядом країни, заявили в Міністерстві закордонних справ Франції.

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– Франція залишається рішучою в питанні врегулювання конфлікту. Франція і надалі робитиме все, що від неї залежить, для стабілізації ситуації на Південному Кавказі, – заявили у відомстві.

Визнання Карабаху

Верхня палата парламенту Франції схвалила резолюцію, яка закликає уряд країни визнати Нагірно-Карабахської республіку.

Резолюцію підтримали 305 з 306 членів Сенату, які були присутні під час голосування. Вона носить рекомендаційний характер.

Джерело: МЗС Франції