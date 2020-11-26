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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Богданова |

Влада повідомить про запровадження локдауну за 7 днів – Степанов

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів повідомив, що у разі запровадження локдауну українців попередять заздалегідь. Влада повинна оголосити про посилення карантину не раніше, як за 7-10 днів.

За його словами, за таким механізмом повідомляли і про карантин вихідного дня. Однак Степанов стверджує, що влада робить все можливе, аби не запроваджувати локдаун.

– Ми оголосимо жорсткий карантин, якщо в країні буде стрімке зростання кількості хворих і, відповідно, заповнення місць у лікарнях.

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Аваков та Голубовська підтримують запровадження жорсткого карантину

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив на підтримку запровадження локдауну на три-чотири тижні. Також підтримала таку ініціативу інфекціоніст Міністерства охорони здоров’я України Ольга Голубовська.

За словами фахівців, це допоможе уникнути колапсу у медичній системі.

Джерело: 112 Україна

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