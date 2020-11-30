Реєстрація домашніх тварин: що для цього потрібно і де реєструвати

Цього року група народних депутатів із різних парламентських фракцій внесла законопроект №3796 щодо відповідального поводження з домашніми та дикими тваринами, яких утримують у неволі.

Проект закону передбачає обов’язкову реєстрацію, ідентифікацію для диких тварин – тварини в зоопарках, дельфінаріях та цирках. Також мають бути зареєстровані домашні тварини. За проектом, Кабмін зобов’язаний ухвалити чіткий перелік тварин, які повинні мати реєстрацію.

Ідентифікація – це огляд тварини ветеринаром та чипування або інша процедура, яку обрав господар, для присвоєння тваринці спеціального індивідуального номера. Найчастіше це жетон або чип.

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Цю процедуру проводить будь-який державний або приватний ветеринарний лікар, що має доступ до авторизованої бази даних, до якої він внесе повну інформацію щодо породи та особливостей здоров’я тварини.

Усі дані вносять до інформаційно-аналітичної системи – Реєстр домашніх тварин. Факти ICTV пояснили, як це відбувається та скільки коштує реєстрація.

Основні функції, якими можна скористатися

Реєстрація та ідентифікація громадян у системі

Реєстрація тварин у системі

Верифікація тварин

Пошук і надання інформації про тварин та їхніх власників

Підтвердження відповідності, зареєстрованої тварини зареєстрованому громадянину

Факти ICTV дізналися у менеджера проектів Kyiv Smart City Дарини Круглякової, як пройти реєстрацію, скільки це коштує і як це працює.

Як зареєструвати тварину

Власник тварини проходить авторизацію через Київ ID Після цього, необхідно приїхати в Службу обліку та реєстрації тварин (вул. Електротехнічна, 5-А), де підтвердять реєстрацію і видадуть жетон з унікальним номером, який слід повісити на ошийник. Він містить QR код, за яким можна ідентифікувати загублену тварину і знайти відомості про її господаря в системі.







Реєстрація домашніх тварин: як відбувається і скільки коштує / 2 фотографии

– Реєстрація котів здійснюється за бажанням. А от собак – обов’язково, згідно з рішенням Київської міської ради від 25.10. 2007, №1079/3912 – Обов’язкову реєстрацію мають пройти собаки, що належать на правах власності або інших підставах фізичним або юридичним особам і перебувають на території Києва).

Скільки коштує зареєструвати тварину

– Реєстрація на сайті безкоштовна, а от верифікація платна.

Собаки – 45 грн

Коти – 35 грн

Дикі тварини (обов’язкове чипування) – 100 грн

За законопроектом №3796, вартість ідентифікації залежить від вартості ветеринарної послуги в лікаря, якого обрав господар тварини.

Середня вартість жетона становить 35 грн, а чипу – 70 грн.

Навіщо потрібна система?

Введення єдиної інформаційно-аналітичної системи надає киянам можливість спростити реєстрацію.

Ідентифікація в РДТ забезпечить додатковий захист тваринам. Адже якщо домашній улюбленець загубиться, знайти його за наявності реєстрації та жетона набагато простіше.

Раніше Факти ICTV писали, як допомогти тваринам після жорстокого поводження. Насамперед необхідно проконтролювати, щоб поліція приїхала на місце події і склала протокол, а також можна зателефонувати до Служби порятунку тварин.