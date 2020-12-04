Перелік обмежувальних заходів, які діятимуть в Україні найближчим часом, оголосять 9 грудня 2020 року.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 4 грудня.

– Повний перелік вже узгоджених заходів ми оприлюднимо під час засідання Кабінету міністрів наступної середи, 9 грудня, – уточнив Денис Шмигаль.

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Нині уряд узгоджує ці заходи з місцевою владою та розробляє список можливих протиепідемічних обмежень.

Локдаун в Україні

Через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні обговорюється питання посилення карантину та запровадження повного локдауну.

Спочатку йшлося про грудень, нині повідомляється, що заходи можуть посилити після Нового року.

Водночас фахівці озвучили рекомендації щодо того, яким має бути локдаун в Україні.