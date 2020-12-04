Міністерство охорони здоров’я пропонуватиме запровадити локдаун в Україні на три тижні на початку січня.

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу. За його словами, до кінця грудня недоцільно запроваджувати жорсткий карантин.

– Наразі ми як МОЗ не рекомендуватимемо запроваджувати жорсткий карантин до кінця грудня, адже бачимо стабільний приріст нових випадків коронавірусної хвороби без різких стрибків. Тому можемо стверджувати, що наша медична система повністю витримає те навантаження, яке зараз є у зв’язку з Covid-19.

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Також міністр додав, через те, що кількість хворих та госпіталізованих все одно залишається на достатньо високому рівні, МОЗ бачить необхідність збити хвилю розповсюдження Covid-19 і довести її до мінімально можливих цифр.

Локдаун в Україні

Про запровадження жорсткого карантину ЗМІ почали писати ще 30 листопада. Тоді з’явилася інформація, що локдаун в Україні запровадять із 23 грудня до 15 січня.

Також був варіант, що Кабінет міністрів посилить карантин з 2 до 23 січня, але не до рівня локдауну.

Водночас секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запевнив, що локдаун запровадять у будь-якому разі. Єдине питання, яке обговорюється, це його терміни.