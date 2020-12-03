Локдаун під час новорічних та різдвяних свят є найбільш м’яким варіантом посилення протиепідемічних заходів в Україні.

Водночас він дозволить створити умови для поліпшення ситуації з коронавірусом в країні.

– Мають заборонити масові скупчення людей, масові святкування. Хоча ми звикли до цього, один рік треба перетерпіти та утриматися, – уточнив експерт МОЗ, лікар-анестезіолог Сергій Дубров під час шоу Право на владу.

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Лікар не прокоментував питання про необхідність зачинення шкіл, дитячих садочків. За його словами, транспорт можна не зупиняти, однак пасажири мають дотримуватися протиепідемічних заходів.

Локдаун в Україні

Через погіршення епідситуації в Україні можуть запровадити локдаун.

Однак є ті, хто проти цього, наприклад міський голова Чернівців Роман Клічук.

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Джерело: Право на владу