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Факти / Україна

Пробне ЗНО-2021 в Україні: дати проведення тестування

Пробне ЗНО-2021 в Україні відбудеться 10 квітня, а реєстрація триватиме від 5 до 19 січня 2021 року.

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

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 – Реєстрація учасників на пробне ЗНО-2021 буде з 5 до 19 січня 2021 року. Зареєструватись можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. Кожен зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО через епідемічну загрозу у зв’язку з поширенням коронавірусу, – повідомили у УЦОЯО.

Пробне ЗНО-2021 відбудеться за такими предметами:

  • українська мова;
  • українська мова та література;
  • історія України;
  • математика;
  • біологія;
  • географія;
  • хімія;
  • іноземні мови (англійська, німецька, іспанська, французька).

Також УЦОЯО  повідомили, що кожен учасник пробного ЗНО-2021 зможе додатково завантажити тестові зошити з усіх предметів з наведеного переліку, пройти тестування вдома та внести відповіді на спеціальний сервіс для отримання результатів.

У відомстві зазначили, що на пробному ЗНО-2021 можна буде ознайомитись з процедурою проведення незалежного оцінювання та перевірити рівень знань.

Результати пробного ЗНО-2021 будуть оприлюднені на персональних інформаційних сторінках 16 квітня 2021 року.

Окрім того, УЦОЯО планує підготувати низку відеороз’яснень до задач на пробному ЗНО-2021.

Основна сесія ЗНО-2021

Український центр оцінювання якості освіти повідомив, що основна сесія ЗНО-2021 розпочнеться 21 травня і продовжиться до 15 червня.

Реєстрація осіб для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме з 1 лютого до 5 березня 2021 року. Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів для проходження державних підсумкових атестацій у формі ЗНО до 1 березня 2021 року.

Джерело: УЦОЯО

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