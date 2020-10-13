Пробне ЗНО-2021 в Україні: дати проведення тестування

Пробне ЗНО-2021 в Україні відбудеться 10 квітня, а реєстрація триватиме від 5 до 19 січня 2021 року.
Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.
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– Реєстрація учасників на пробне ЗНО-2021 буде з 5 до 19 січня 2021 року. Зареєструватись можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. Кожен зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО через епідемічну загрозу у зв’язку з поширенням коронавірусу, – повідомили у УЦОЯО.
Пробне ЗНО-2021 відбудеться за такими предметами:
- українська мова;
- українська мова та література;
- історія України;
- математика;
- біологія;
- географія;
- хімія;
- іноземні мови (англійська, німецька, іспанська, французька).
Також УЦОЯО повідомили, що кожен учасник пробного ЗНО-2021 зможе додатково завантажити тестові зошити з усіх предметів з наведеного переліку, пройти тестування вдома та внести відповіді на спеціальний сервіс для отримання результатів.
У відомстві зазначили, що на пробному ЗНО-2021 можна буде ознайомитись з процедурою проведення незалежного оцінювання та перевірити рівень знань.
Результати пробного ЗНО-2021 будуть оприлюднені на персональних інформаційних сторінках 16 квітня 2021 року.
Окрім того, УЦОЯО планує підготувати низку відеороз’яснень до задач на пробному ЗНО-2021.
Основна сесія ЗНО-2021
Український центр оцінювання якості освіти повідомив, що основна сесія ЗНО-2021 розпочнеться 21 травня і продовжиться до 15 червня.
Реєстрація осіб для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме з 1 лютого до 5 березня 2021 року. Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів для проходження державних підсумкових атестацій у формі ЗНО до 1 березня 2021 року.