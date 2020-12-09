Лідери 2020 року: StarLightMedia ставить рекорди

На фінішній прямій 2020 року канали медіагрупи StarLightMedia вийшли у лідери українського телеринку. Вперше у трійку найпопулярніших каналів протягом останніх двох тижнів вийшли усі три канали групи – ICTV, СТБ та Новий канал.

Це стало можливим завдяки роботі справжніх професіоналів, які не прогнулися під тиском пандемії і далі створювали цікавий і якісний контент.

Трійка лідерів

ICTV за результатами 11 місяців залишається каналом №1. Закріпитися у лідерах допомогла ціла плеяда топових проектів та професійна робота усіх працівників каналу.

Інформаційно-аналітичні програми ICTV, як-от Факти та Факти тижня протягом усього року були головними новинними майданчиками для українців.

Заряд гумору забезпечили неймовірні актори з Дизель Шоу, які залишаються на позитиві навіть під час пандемії. У 2020 році публіка залишилась вірним шанувальником фільмів та серіалів від Дизель Студіо.

А останніми тижнями на поличку успіхів ICTV додався комедійний серіал Козаки. Абсолютно брехлива історія, який швидко завоював народну любов.

– Щодня ми працюємо над своєю метою – стати найулюбленішим каналом глядачів та вийти у лідери телебачення. І ми знайшли ключ до сердець українців. Наші проекти привертають увагу адреналіном у фільмах, інтригами детективних серіалів, легким гумором наших шоу. Кожен працівник ICTV доклав зусиль до результату, який ми маємо сьогодні. А непростий 2020-й нам показав, що лише спільною роботою ми досягнемо ще кращих результатів завтра, – коментує керуючий директор ICTV Анастасія Штейнгауз.

Завдяки потужному осінньому сезону на другому місці опинився телеканал СТБ (частка 8,9%).

Увагу глядача завоювала низка власних продуктів телеканалу, зокрема реаліті Холостячка та серіал Колір пристрасті.

Також у 2020 році довіру глядачів СТБ змогла завоювати інформаційна програма Вікна-новини, яка стала однією з найпопулярніших програм тижня.

На третій сходинці – Новий канал (частка 8,4%), який не перестає радувати глядачів новими розважальними проектами. Аудиторія телеканалу стабільно зростає.

Восени серця українців завоював ювілейний сезон шоу Хто зверху. Дедалі більшу популярність отримують шоу Діти проти зірок, Супер ТПМУ, Кохання на виживання.

Перші у новинах

У 2020 році інформаційним програмам приділяли значну увагу, адже у часи невизначеності глядачам необхідні лише новини з достовірних джерел.

Саме такий контент і створювала програма Факти. Завдяки зусиллям професійної і злагодженої команди Факти (о 18.45) вже п’ять місяців поспіль є лідером серед інформаційних програм.

Це робить її головною інформаційною програмою країни, яка завоювала довіру глядачів.

Також в 2020 році Факти тижня. 100 хвилин змогла вибороти право називатися головною підсумковою програмою країни. За неповний 2020 рік її частка склала 12,9%.

Щотижня разом з ICTV підсумки тижня підбивають сотні тисяч українців, яким не байдужа доля країни. І наступного року навіть попри виклики у світі телеканали StarLightMedia вироблятимуть якісний контент.

До нових звершень

– Ці результати ще раз підтверджують – наше прагнення створювати актуальний контент нового рівня якості та сенсу знаходить відгук у нашої аудиторії. Як лідери медіагалузі, ми відчуваємо відповідальність не тільки розважати, а і допомагати та підтримувати українців. Тому, окрім найкращих шоу та серіалів власного виробництва, ми так цінуємо роль наших суспільно-важливих програм та приділяємо дедалі більше уваги сталому розвитку не тільки нашої компанії, але і всього суспільства. Дякуємо глядачам за довіру та любов до нашого контенту. Це надихає нас створювати нові історії та удосконалювати світ довкола, – коментує Михайло Царьов, СЕО StarLightMedia.

2020 рік став викликом для кожної держави, кожної людини і кожної галузі. Та група StarLightMedia демонструє, що наполеглива праця допоможе подолати будь-які перешкоди.

У 2021 році телеканали групи й далі вироблятимуть новий контент на втіху усім.