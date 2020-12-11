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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

Крижаний локдаун: Андріївський узвіз став неприступною фортецею для киян

У Києві 10 грудня пройшов дощ, який перетворив столицю на каток. В результаті негоди сталося безліч аварій, а місто зупинилося у заторах.

Проте не обійшлося і без кумедних ситуацій. Так, одному з киян ніяк не вдавалося підкорити Андріївський узвіз.

Також на місці для паркування одного з ТРЦ занесло маршрутку.

Комусь ожеледиця дала можливість прогулятися столицею на ковзанах.

Негода у Києві

11 грудня у Києві через негоду введено оперативне положення на всіх маршрутах громадського транспорту через ожеледицю.

Також у столиці призупиняли роботу фунікулера через негоду.

Укргідрометцентр прогнозує, що вранці та вдень 11 грудня в Києві на дорогах буде ожеледиця – І рівень (жовтий) небезпеки.

Джерело: Київ Оперативний

Фото: УНІАН

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