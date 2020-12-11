Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко публічно вибачився перед президентом України Володимиром Зеленським.

Коментуючи новий склад виконкому, який затвердили напередодні, мер пояснив, чому його заступником стала представниця партії Слуга народу Анастасія Чубіна.

– Ми повинні забути про протистояння між міським головою й президентом. Наразі я як міський голова хотів би насамперед навіть і вибачитися перед президентом за те, що я, в принципі, не себе відстоював, а жителів міста. Я гаряча людина, але я щира людина, – сказав Анатолій Бондаренко.

Читайте: Відповідь за “бандита”: мер Черкас Бондаренко подав позов проти Зеленського

Він запевнив, що завжди стоятиме пліч-о-пліч із патріотами, які захищатимуть нашу країну.

– Пане президенте, я хотів би вибачитися офіційно. Наше завдання – спільно працювати на Україну, – підсумував міський голова Черкас.

Історія протистояння

У травні президент України Володимир Зеленський передав окремий полум’яний привіт міському голові Черкас Анатолію Бондаренку, який разом із міською радою загубив календар і пом’якшив карантин на 10 днів раніше всієї країни.

Бондаренко попередив Зеленського, що місто чинитиме опір в разі переслідування через пом’якшення карантину, а згодом подав позов на главу держави, тому що той під час прес-конференції з журналістами з нагоди першого року президентства назвав міського голову Черкас бандитом.

1 жовтня Печерський суд Києва відхилив позов Бондаренка. Не виграв міський голова Черкас й апеляцію 25 листопада.

Джерело: Анатолій Бондаренко