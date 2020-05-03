Підтримка та осуд: як чиновники відреагували на послаблення карантину у Черкасах

Міська рада Черкас із 1 травня послабила карантин. Рішення ухвалили у звʼязку з численними зверненнями підприємців, які зазнають величезних збитків. Відчинять парки та літні майданчики ресторанів, салони краси, майстерні.

Володимир Зеленський попередив мера Черкас Анатолія Бондаренка та очільників українських міст про відповідальність за дострокове послаблення карантину.

– Окремий полумʼяний привіт особисто від президента, МВС та Служби безпеки України я хочу передати меру міста Черкаси, який разом із міською радою “загубили календар” та збиралися послаблювати карантинні заходи раніше за 11 травня, — сказав Зеленський.

1 травня поліція розпочала кримінальне провадження через ухвалене виконавчим комітетом Черкаської міськради рішення про послаблення карантинних обмежень.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розкритикував рішення влади Черкас, зокрема мера Анатолія Бондаренка.

– Пане голово міста Черкас, ви загралися! Припиніть ризикувати здоровʼям і життям людей заради політичних ігор! Реагування буде жорстким, — заявив Аваков.

Анатолій Бондаренко попередив президента України Володимира Зеленського, що місто чинитиме опір в разі переслідування за пом’якшення карантину.

– Черкаси чинитимуть опір, запам’ятайте, пане президенте. Якщо потрібно буде об’єднати Україну, ми об’єднаємо Україну, — заявив Бондаренко.

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Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків підтримав мера Черкас Анатолія Бондаренка, на якого відкрили кримінальне провадження через послаблення карантину в місті.

Міський голова Львова Андрій Садовий закликав “припинити переслідування мера Черкас” та надати містам більше самостійності в питанні регулювання карантину.

Нагадаємо, Кабмін представив план поетапного виходу з карантину. Він складається з 5 пунктів і може початися вже з 11 травня. Далі кілька етапів можуть наступити одночасно.