Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко публично извинился перед президентом Украины Владимиром Зеленским.

Комментируя новый состав исполкома, который утвердили накануне, мэр объяснил, почему его заместителем стала представительница партии Слуга народа Анастасия Чубина.

– Мы должны забыть о противостоянии между городским головой и президентом. Сейчас я как мэр хотел бы прежде всего даже извиниться перед президентом за то, что я, в принципе, не себя отстаивал, а жителей города. Я горячий человек, но я искренний человек, – сказал Анатолий Бондаренко.

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Он заверил, что всегда будет стоять бок о бок с патриотами, которые будут защищать нашу страну.

– Господин президент, я хотел бы извиниться официально. Наша задача – совместно работать на Украину, – подытожил мэр Черкасс.

История противостояния

В мае президент Украины Владимир Зеленский передал отдельный пламенный привет мэру Черкасс Анатолию Бондаренко, который вместе с городским советом потерял календарь и смягчил карантин на 10 дней раньше всей страны.

Бондаренко предупредил Зеленского, что город будет сопротивляться в случае преследования из-за смягчения карантина, а затем подал иск на главу государства, потому что тот во время пресс-конференции с журналистами по случаю первого года президентства назвал мэра Черкасс бандитом.

1 октября Печерский суд Киева отклонил иск Бондаренко. Не выиграл городской голова Черкасс и апелляцию 25 ноября.

Источник: Анатолий Бондаренко