У Києві розробили новорічний пішохідний маршрут святковими локаціями міста, завдовжки вісім кілометрів.

Організатори запевняють, що завдяки довгій дистанції, біля локацій не буде значного скупчення людей. Також не будуть перекривати проїзжої частини вулиць, що мінімізує затори.

Маршрут складається з семи локацій:

Софійська Площа, там за традицією розташована головна ялинка України висотою 31 м, вона буде оформлена у тематиці Чарівний ліс.

головна ялинка України висотою 31 м, вона буде оформлена у тематиці Чарівний ліс. Арка Дружби Народів, де буде головна ялинка Києва, ковзанка та 200 метрів гірлянди Зоряне небо.

буде головна ялинка Києва, ковзанка та 200 метрів гірлянди Зоряне небо. Велосипедно-пішохідний міст

Володимирська гірка

Алея художників

Андріївський узвіз

Контрактова площа

– Цей маршрут покликаний зарядити вас позитивними емоціями та подарувати відчуття магії. Але не забувайте про карантинні обмеження та правила: беріть із собою маску, антисептик та рукавички, і приходьте за незабутніми емоціями, – зазначають організатори.

Офіційне святкування Нового року на Софійській і Контрактовій площах, а також біля Арки дружби народів у Києві триватиме з 19 грудня до 19 січня. Ялинки запалять 19 грудня о 19.00.

У КМДА додали, що цього року святкування проходитиме без фестивальних подій, великих сцен, концертів та фудкортів.

Вихідні на Новий Рік

Вихідні на Новий рік та Різдво 2021 налічуватимуть сім днів.

Новорічні свята розпочнуться з католицького Різдва (25 грудня), яке припадає на п’ятницю. Новий рік – 31 грудня буде у четвер. Вихідний за рішенням Кабміну буде 1 січня.

Різдво Христове у 2021 році за православним календарем припадає на четвер – 7 січня – додатковий вихідний.

Джерело: Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації