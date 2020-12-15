За минулу добу російські найманці на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню.

Перша вогнева провокація була помічена в районі населеного пункту Шуми. Тут ворог двічі вів неприцільний вогонь з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

Згодом противник активізувався і поблизу Авдіївки і Пісків, де в напрямку наших позицій окупанти здійснили кілька пострілів із стрілецької зброї.

Всі вогневі провокації супротивника не несли загрози для українських воїнів, тому наші захисники вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

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З початку поточної доби російські найманці один раз порушили режим тиші на Донбасі.

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Врегулювання конфлікту на Донбасі

Українська делегація для участі в Тристоронній контактній групі (ТКГ) 9 грудня, у річницю Паризького саміту лідерів країн нормандського формату, оприлюднила план дій для врегулювання збройного конфлікту на Донбасі та відновлення миру.

ТКГ планує звільнити утримуваних осіб, забезпечити повний та безумовний допуск міжнародних організацій, відкрити функціонування пунктів пропуску через лінію розмежування, продовжити обговорювати робочі пропозиції України щодо виконання політичних аспектів загальних узгоджених висновків Паризького саміту від 9 грудня 2019 року.