Війну на Донбасі неможливо припинити суто військовим шляхом – Хомчак

Територію тимчасово окупованого Донбасу неможливо повернути силою. Суто військового вирішення питання немає з кількох причин.

– У цьому контексті ще раз хочу висловити не лише свою думку, а й обґрунтовану позицію Генштабу, експертів: суто військового вирішення питання на Донбасі немає. Військове розв’язання неможливе з багатьох причин, – повідомив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

Він пояснив, якщо почати активні бойові дії, то Україну можуть звинуватити у порушенні міжнародного гуманітарного права. Крім того, буде чимало жертв серед цивільного населення і серйозні втрати серед військових.

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Водночас, за словами головнокомандувача, вести наступальні дії наше військо активно навчається вже кілька років.

Однак він додав, що Росія наразі має значно більше ресурсів. Тому Україні потрібно зробити максимально багато, щоб Збройні сили стали сильнішими і технічно потужнішими.

Напередодні Руслан Хомчак заявив, що військових на передовій озброять антидроновими рушницями.

Він анонсував, що радіоелектронні рушниці іноземного виробництва для ефективної боротьби з ворожими БПЛА з’являться вже незабаром.

Джерело: Армія Inform