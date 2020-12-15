За минувшие сутки российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Первая огневая провокация была замечена в районе населенного пункта Шумы. Здесь враг дважды вел неприцельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и подствольных гранатометов.

Впоследствии противник активизировался и вблизи Авдеевки и Песок, где в направлении наших позиций оккупанты совершили по несколько выстрелов из стрелкового оружия.

Все огневые провокации противника не имели угрозы для украинских воинов, поэтому наши защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

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С начала текущих суток российские наемники один раз нарушили режим тишины на Донбассе.

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Урегулирование конфликта на Донбассе

Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) 9 декабря, в годовщину Парижского саммита лидеров стран нормандского формата, обнародовала план действий для урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе и восстановления мира.

ТКГ планирует освободить удерживаемых лиц, обеспечить полный и безусловный допуск международных организаций, открыть функционирование пунктов пропуска через линию разграничения, продолжить обсуждать рабочие предложения Украины по выполнению политических аспектов общих согласованных выводов Парижского саммита от 9 декабря 2019 года.