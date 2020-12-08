У Раді з’явився законопроект про відновлення повноцінної роботи НАЗК

У Верховній Раді зареєстрували законопроект №4470 про внесення змін до закону Про запобігання корупції. Він передбачає відновлення повноцінної роботи Національного агентства з питань запобігання корупції.

Зокрема, повинен бути відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Також зміни, які пропонують внести до закону, наділяють НАЗК необхідними повноваженнями і правами.

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Крім того, законопроект визначає порядок, як повинне діяти Національне агентство з питань запобігання корупції, коли виявляє порушення закону.

Окремо у документі прописані деякі особливості реагування НАЗК на порушення закону суддями або суддями Конституційного суду.

Внесення змін до Закону України Про запобігання корупції by Віта Гірко on Scribd

4 грудня Верховна Рада ухвалила законопроект №4460-д, який передбачає відновлення відповідальності за недостовірне декларування.

Каратимуть службовців штрафами, громадськими роботами та обмеженням волі.