МВФ занепокоєний наміром Кабміну знизити ціну на газ

Міжнародний валютний фонд занепокоєний наміром українського уряду найближчим часом ухвалити рішення про зниження цін на газ для побутових споживачів.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що Україна в меморандумі з МВФ взяла на себе чіткі зобов’язання щодо ринкового тарифоутворення на ринку природного газу. Він наголосив, що рішення про зниження цін ще не ухвалене. але це може статися найближчим часом.

Марченко додав, що постійно проводяться консультації, зокрема з Міжнародним валютним фондом. Уже тиждень триває обговорення питання щодо тарифів на газ.

– Про те, що таке рішення є можливим, наші партнери знають. В них є відповідна реакція. Вони занепокоєні, що ми в якійсь частині переглядаємо раніше взяті зобов’язання. Зараз питання полягає в тому, що це може бути частиною механізму або тимчасовим рішенням. Цим займається активно в.о. міністра енергетики. Вчора в нього, до речі, був дзвінок з МВФ. Я думаю, що сьогодні також будуть проведені відповідні консультації. Тобто це перманентний процес. Він відбувається постійно. Категорично сказати, що ми вже зробили щось дуже погане, поки що немає, — заявив міністр.

За його словами, уряд намагається пояснити представникам МВФ, що неухвалення рішення про зниження цін може мати досить негативні наслідки для економіки країни в цілому.

– Тобто тут питання, наскільки ми аргументовано цю позицію будемо доводити, — сказав Марченко.

Підвищення тарифів на газ

З 1 січня цього року в Україні подорожчала вартість послуг транспортування газу. Ціни на тарифи зросли у 40 постачальників, зниження вартості зафіксували лише у трьох облгазах.

У зв’язку з цим депутати фракції Слуга народу оголосили про напрацювання антикризового плану для врегулювання ситуації.