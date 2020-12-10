Зняв маску – знімуть з літака: SkyUp змінив правила для пасажирів

Проти людей, які на борту літаків авіакомпанії SkyUp знімуть маски, можуть застосовуватися санкції аж до висадки в найближчому аеропорту.

Про це йдеться в оновлених під умови пандемії правилах поведінки для пасажирів SkyUp.

За відмову надягнути маску на борту порушника можуть не тільки зняти з рейсу, а й передати його правоохоронцям і заборонити йому пересуватися літаками авіакомпанії кілька років.

– Турбота про здоров’я – це така ж складова безпеки польоту для вас і оточуючих, як і пристебнутий ремінь, – пояснили в SkyUp.

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МАУ заборонила використання респіраторів на рейсах

Усі авіакомпанії, що працюють в Україні та світі, пристосовуються до здійснення польотів в умовах пандемії.

Міжнародні авіалінії України з 12 жовтня заборонили людям у респіраторах із клапаном видиху заходити на борт літака, бо на ньому виділяється матеріал, який може викликати інфекційні хвороби.

Джерело: SkyUp