Протягом 2020 року 100 депутатів Верховної Ради України не виступили жодного разу під час пленарних засідань.

Йдеться про промови, виголошені з трибуни та з місця. Найбільше мовчазних депутатів серед представників партії Слуга народу та ОПЗЖ, звітує Комітет виборців України.

Члени яких фракцій жодного разу не виступали:

Слуга народу : 73 особи (наприклад, Євгеній Брагар, Юрій Корявченков, Жан Беленюк, Володимир Тимофійчук, Святослав Юраш, Ольга Руденко, Олександр Кабанов, Олена Хоменко);

: 73 особи (наприклад, Євгеній Брагар, Юрій Корявченков, Жан Беленюк, Володимир Тимофійчук, Святослав Юраш, Ольга Руденко, Олександр Кабанов, Олена Хоменко); ОПЗЖ: 12 нардепів (Віктор Медведчук, Сергій та Юлія Льовочкіни, Вадим Столар, Тарас Козак, Сергій Ларін, Юрій Солод, Олександр Фельдман, Ігор Кісільов, Дмитро Ісаєнко, Віталій Борт, Ігор Абрамович);

12 нардепів (Віктор Медведчук, Сергій та Юлія Льовочкіни, Вадим Столар, Тарас Козак, Сергій Ларін, Юрій Солод, Олександр Фельдман, Ігор Кісільов, Дмитро Ісаєнко, Віталій Борт, Ігор Абрамович); Позафракційні: 6 людей (Андрій Деркач, Олесь Довгий, Роман Іванісов, Муса Магомедов, Дмитро Шенцев, Євген Яковенко);

6 людей (Андрій Деркач, Олесь Довгий, Роман Іванісов, Муса Магомедов, Дмитро Шенцев, Євген Яковенко); За майбутнє: 4 депутати;

4 депутати; Довіра: 3 особи;

3 особи; Батьківщина: 2 людини.

Водночас серед представників ЄС та Голосу немає таких нардепів, які постійно мовчали.

Загалом протягом 2020 року відбулося 89 пленарних засідань Верховної Ради.

Головні прогульники Ради

КВУ також назвав головних прогульників серед нардепів.

Читайте Названо головних прогульників Ради у 2020 році

Найчастіше не з’являлися на засідання представники групи За майбутнє та ОПЗЖ.

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Джерело: Комітет виборців України