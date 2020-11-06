Національне антикорупційне бюро заявило про необхідність оперативного вирішення конституційної кризи. Це пов’язано з тим, що скоро призначення керівника та проведення незалежного аудиту бюро буде незаконним.

Через півтора місяця поза законом залишаться такі питання:

призначення та звільнення директора Національного бюро;

обрання та функціонування Ради громадського контролю при НАБУ;

здійснення незалежного аудиту інформації.

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У НАБУ зазначили, що через рішення Конституційного суду можна назавжди втратити можливість відшкодовувати мільярди збитків, завдані через корупцію.

У бюро повідомили, що дії КСУ послабили інституційну спроможність антикорупційних органів та звільнили людей, які завдали шкоди державі у особливо великих розмірах.

Конституційний суд позбавив НАБУ права через суд анулювати невигідні для державних підприємств угоди та звільнив від відповідальності чиновників, які не подали декларації.

Рішення Конституційного суду

27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційною ст. 366-1 КК України, яка передбачає покарання за недостовірне декларування майна. Наступного дня Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) закрило доступ до єдиного державного реєстру декларацій про майно.

Це рішення викликало критику у суспільстві. На нього також відреагував президент країни Володимир Зеленський, він вніс до Верховної Ради законопроект №4288, у якому запропонував звільнити суддів, які ухвалили це рішення.

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