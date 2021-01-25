День народження Зеленського 2021: підсумки роботи і шанси на друге президенство

25 січня президент України Володимир Зеленський святкує день народження – йому виповнюється 43 роки.

Факти ICTV розповідають про підсумки роботи глави держави за рік, за що його критикують, і чи має він шанси на другий президентський термін.

Президентські обіцянки – що вдалося виконати?

2020 рік став для президента Володимира Зеленського не таким плідним, як 2019-й. Парламент уже не міг похвалитися турборежимом і гучними законами, які отримали б велику підтримку суспільства, як, до прикладу, скасування недоторканності для депутатів або ж ухвалення документа про імпічмент.

Натомість 2020-й став справжнім випробуванням для команди президента. Нова реальність, спричинена коронавірусом, змушувала щоразу шукати ефективні рішення.

Але, як показало грудневе опитування від Соціологічної групи Рейтинг, главі держави все ж вдалося впоратися з деякими викликами і отримати найбільший серед політиків рівень довіри від українців у 41%. Крім того, за підсумками року діяльністю Володимира Зеленського залишилися задоволені 32% громадян.

Чи не найголовнішим або, як його назвали в Офісі президента, історичним досягненням минулого року стало виконання обіцянки президента про формування прозорого ринку землі. У березні 2020-го Верховна Рада ухвалила відповідний закон і зробила крок до цього.

Тому вже з 1 липня 2021 року скасовується дія мораторію на продаж аграрних земель, що дає змогу громадянам України вільно розпоряджатися своєю власністю.

У своїй передвиборчій програмі Володимир Зеленський говорив і про легалізацію грального бізнесу в Україні. Ставши президентом, у 2019 році він підтвердив свій намір, заявивши про легалізацію азартних ігор, зокрема казино в п’ятизіркових готелях, щоб стимулювати туризм у районі Чорного моря.

І вже у липні 2020 року Рада таки ухвалила закон, який дозволяє проведення азартних ігор у казино, через мережу інтернет, у залах гральних автоматів.

Програму Велике будівництво, в межах якої президент свого часу пообіцяв за період каденції оновити 25 тис. км українських доріг, згадували минулого року дуже часто, але здебільшого у негативному плані. Усе через те, що гроші на будівництво часто виділяли з фонду, який створили для боротьби з коронавірусом.

Представники влади не раз говорили, що потреби, для яких створювали фонд, вдалося задовольнити, тому решту коштів була можливість перерозподілити. Водночас президент у 2020 році рухався у напрямку виконання і цієї обіцянки, оскільки станом на кінець року в Укравтодорі повідомили про майже 4 тис. км відремонтованих доріг.

Дещо складніше команді Володимира Зеленського було боротися з пандемією. Але все ж йому вдалося дотриматися двох своїх обіцянок і під час весняного локдауну організувати кредитні канікули для бізнесу.

А наприкінці 2020 року було ухвалено три президентські законопроекти, щоб допомогти підприємцям під час дії карантину в Україні.

Вони передбачали виплату 8 тис. грн застрахованим працівникам, які втратили частину зарплати або доходу, списання і відкладання податкового боргу для платників податків і спрямування коштів з Covid-фонду на матеріальну допомогу застрахованим особам, якщо їхній бізнес постраждає.

Чому Володимира Зеленського критикували у 2020-му?

На рейтинг президента і критику чи не найбільше вплинула пандемія коронавірусу, зокрема запровадження локдауну навесні, карантину вихідного дня восени і посилення обмежувальних заходів після різдвяних свят уже у 2021 році.

Усе це завдало сильних збитків малому бізнесу, серед якого було багато прихильників президента. В результаті сотні невдоволених підприємців у різних містах вимушені були навіть вийти на масові протести наприкінці року.

Водночас деякі нардепи від президентської фракції Слуга народу встигли відзначитися скандальними заявами або діями, що також не могло не викликати негативну реакцію суспільства.

Чого тільки варте порушення карантину рестораном Велюр, власником якого є нардеп Слуги народу Микола Тищенко, або ж зірка мемів Євген Брагар, який радив пенсіонерці продати собаку, щоб розрахуватися за комунальні послуги. Такі ситуації точно не йшли на користь рейтингу самого президента.

Під кінець року ситуація погіршилася через скандальне рішення Конституційного суду, коли було повністю скасовано кримінальне покарання за недостовірне декларування і фактично паралізовано роботу Національного агентства з протидії корупції.

Воно відразу викликало занепокоєння у західних партнерів України. Тоді Володимир Зеленський запропонував звільнити усіх суддів КСУ, але його пропозицію почали критикувати, пояснюючи, що це суперечить Конституції.

Пізніше нардепи ухвалили компромісний закон, який передбачає не кримінальну відповідальність, але все ж покарання за недостовірне декларування майна. Наприкінці року Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці голови Конституційного суду України Олександра Тупицького від посади судді. У КСУ таке рішення назвали незаконним.

У січні 2021 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру Олександру Тупицькому. Суддю звинувачують у наданні неправдивих свідчень та перешкоджанні роботі правоохоронних органів. Тому ситуація навколо КСУ залишається напруженою.

Приводом для критики Володимира Зеленського також став скандал навколо Олега Татарова – заступника очільника Офісу президента. Його вважають причетним до справи про заволодіння майном Національної гвардії на 81 млн грн.

Іншими фігурантами у справі є заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та колишній народний депутат (за сумісництвом – колишній кінцевий бенефіціар ТОВ Укрбуд Девелопмент).

У грудні 2020-го НАБУ повідомило Татарову про підозру, після чого він написав заяву про призупинення своїх службових обов’язків. Водночас Володимир Зеленський заявив, що не вважає Татарова корупціонером, але впевнений у тому, що він має довести, що ні чому не винен.

Чи є у Зеленського шанси на другий президентський термін?

Політолог Володимир Фесенко у коментарі Фактам ICTV говорить, що зазвичай президенти та їхні команди вирішують, чи варто ще раз балотуватися, наприкінці третього року каденції. Експерт прогнозує, що Володимир Зеленський вирішуватиме, чи брати участь у виборах, наприкінці наступного року.

– Шанси у нього є. Критикують у нас усіх президентів. Крім того, якщо говорити про рейтинги Зеленського, то порівняно з результатами, які були у його попередників, у нинішнього президента вони вищі. Адже на сьогодні за нього у першому турі готова проголосувати приблизно така сама частка виборців, як і у 2019 році, що дає йому можливість випереджати потенційних конкурентів, – пояснює Фесенко.

Водночас політолог зазначає, що президент особливо звертає увагу на компетентність кадрів, яких призначають на високі посади. Тому вже приблизно рік одним із критеріїв відбору кандидатів є успішний політичний або адміністративний досвід.

Сам Володимир Зеленський поки що не говорив про плани на другу каденцію. Але у листопаді 2020 року заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко зазначав, що нинішній глава держави може піти на другий президентський термін, оскільки дійшов висновку, що одного замало, щоб відбудувати країну.

Фото: Офіс президента, Dreamstime, Укравтодор, Save ФОП