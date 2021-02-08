Україна веде перемовини з іноземними урядами щодо передання Україні надлишків вакцини від коронавірусу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на Всеукраїнському форумі Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді.

– У нас є прямі перемовини з країнами, які нам віддаватимуть свої надлишки. Зараз маємо контакти з Польщею, — сказав президент.

Вакцинація в Україні

Україна в межах глобального механізму COVAX розраховує отримати від 8 до 16 млн доз вакцини від коронавірусу, чого вистачить для вакцинації 4−8 млн людей.

У лютому Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer/BioNTech.

8 лютого Володимир Зеленський повідомив, що країна домовилась про постачання чотирьох вакцин від коронавірусу, серед яких препарати компанії Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavax.

Глава держави підкреслив, що головне завдання вакцинації – охоплення щонайменше половини населення протягом 2021-початку 2022 року.