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Факти / Україна
Анастасія Дячкіна |

Польща може передати Україні надлишки вакцини від Covid-19

Україна веде перемовини з іноземними урядами щодо передання Україні надлишків вакцини від коронавірусу.

Польща може передати Україні надлишки вакцини від Covid-19

Про це заявив президент Володимир Зеленський на Всеукраїнському форумі Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді.

– У нас є прямі перемовини з країнами, які нам віддаватимуть свої надлишки. Зараз маємо контакти з Польщею, — сказав президент.

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Вакцинація в Україні

Україна в межах глобального механізму COVAX розраховує отримати від 8 до 16 млн доз вакцини від коронавірусу, чого вистачить для вакцинації 4−8 млн людей.

У лютому Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer/BioNTech.

8 лютого Володимир Зеленський повідомив, що країна домовилась про постачання чотирьох вакцин від коронавірусу, серед яких препарати компанії Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavax.

Глава держави підкреслив, що головне завдання вакцинації – охоплення щонайменше половини населення протягом 2021-початку 2022 року.

Фото: Офіс президента

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