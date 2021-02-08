Україна веде перемовини з іноземними урядами щодо передання Україні надлишків вакцини від коронавірусу.
Про це заявив президент Володимир Зеленський на Всеукраїнському форумі Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді.
– У нас є прямі перемовини з країнами, які нам віддаватимуть свої надлишки. Зараз маємо контакти з Польщею, — сказав президент.
Вакцинація в Україні
Україна в межах глобального механізму COVAX розраховує отримати від 8 до 16 млн доз вакцини від коронавірусу, чого вистачить для вакцинації 4−8 млн людей.
У лютому Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer/BioNTech.
8 лютого Володимир Зеленський повідомив, що країна домовилась про постачання чотирьох вакцин від коронавірусу, серед яких препарати компанії Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavax.
Глава держави підкреслив, що головне завдання вакцинації – охоплення щонайменше половини населення протягом 2021-початку 2022 року.