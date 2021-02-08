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Факти / Україна
Анастасія Дячкіна |

Єврокомісія попросила країни ЄС пожертвувати частину вакцин від Covid-19 Україні

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн попросила країни Європейського Союзу пожертвувати частину вакцин від Covid-19 Україна.

Єврокомісія попросила країни ЄС пожертвувати частину вакцин від Covid-19 Україні

Про це вона повідомила під час виступу на форумі Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді.

– Завдяки COVAX лікарі і медперсонал України отримають перші вакцини вже в цьому місяці, ще мільйони доз вакцини надійдуть в Україну до літа. ЄС – найбільший донор ініціативи COVAX, і ми цим пишаємося. І ще на додачу COVAX я попросила інших членів ЄС пожертвувати частину їхні вакцин Україні, – сказала вона.

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Урсула фон дер Ляєн наголосила, що усі вакцини безпечні та дієві, і їх ретельно перевіряло незалежне європейське агентство.

Україна домовилась про постачання чотирьох вакцин від коронавірусу, серед яких препарати компанії Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavax.

Першою вакциною, яку отримає Україна у лютому, буде Pfizer, наступною – AstraZeneca.

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