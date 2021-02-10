Легалізація грального бізнесу: чому в Україні відкладають запуск ринку

Після скасування заборони на азартні ігри минуло близько півроку. За цей час в країні було ухвалено відповідне законодавство, створено кілька регульованих урядом і незалежних комісій, консультаційних органів, асоціацій, однак повноцінний запуск ринку поки що відкладається.

Оператори зізнаються: весь час виникають нові проблеми, які гальмують початок легальної роботи індустрії.

Думки учасників круглого столу

29 січня у круглому столі Перші підсумки запуску ринку азартних ігор в 2021 взяли участь представники наземних гральних будинків, онлайн-казино, букмекерських контор України та профільні фахівці, зацікавлені в розвитку галузі.

Під час дискусії учасники дійшли спільної думки: після ухвалення закону про азартні ігри подальші процеси зі створення ринку були фактично заморожені.

За словами операторів, з їхнього боку всі приготування до легалізації практично закінчені. Співробітники гральних будинків наземного і віртуального типу продумали порядок роботи закладів, системи заохочення користувачів (зокрема бездепозитні бонуси) і взаєморозрахунків.

Однак з 15 організацій, які раніше подали заявку на отримання ліцензії, ніхто її так і не отримав. Така ситуація, на думку експертів галузі, змушує сумніватися в рішучості уряду запустити і налагодити роботу індустрії вже в 2021 році.

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Нюанси оподаткування

Іншою критичною проблемою гральної індустрії в Україні було названо оподаткування. Так, у профільному законі передбачено, що клієнт, який запустив гральний автомат, має виграти в 90% випадків.

Іншими словами, потенційна прибутковість грального закладу становить лише 10%. Водночас один із пунктів Податкового кодексу передбачає збір з доходів операторів на рівні 10%.

Відповідно, дохідна частина гравців ринку, за прогнозами фінансових аналітиків, буде доволі скромною, буквально на межі окупності. Водночас у оператора передбачається наявність супутніх витрат: виплата зарплат співробітникам, оренда, амортизація обладнання та інші.

Тому без внесення змін до Податкового кодексу, нормальна робота легального ринку залишається під питанням. На думку учасників круглого столу, зниження податків вселить операторам певний оптимізм і загальмує подальший розвиток нелегальних гральних будинків.

Чи потрібен перехідний період

Також на круглому столі було виявлено кілька супутніх проблем легалізації. Наприклад, набули чинності особливі пункти закону про азартні ігри, за якими ігрове обладнання, розміщене в залах, повинно мати обов’язковий сертифікат.

Процес сертифікації займає деякий час, проте без його завершення неможливо отримати ліцензію. Водночас поки що не сформовано орган, уповноважений проводити цю процедуру. У підсумку ринок потрапив у замкнене бюрократичне коло. Положення не дає змоги підприємцям заробляти, а державі – отримувати податкові відрахування з галузі.

На думку операторів гральних закладів, індустрія потребує особливого перехідного періоду принаймні до початку наступного, 2022 року. Він дасть змогу налагодити роботу гральних підприємств у “бойових” умовах відкритого ринку, позбутися недоліків і дочекатися закінчення сертифікації, коли вона буде можлива.

Під час цього періоду до ліцензійних операторів має застосовуватися менше вимог з метою якнайшвидше запустити ринок і отримувати дохід у бюджет без бюрократичних зволікань.

Легалізація грального бізнесу в Україні

У серпні в Україні легалізували гральний бізнес. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Згідно з документом за проведення азартних ігор без ліцензії вводиться кримінальна відповідальність.