Міністерство внутрішніх справ показало високий результат роботи в 2020 році, незважаючи на зовнішні і внутрішні виклики, стихійні лиха, і запланувало низку реформ і змін на поточний рік. Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив на Колегії МВС України.

Нам доводиться забезпечувати правопорядок в умовах карантину. Для протиепідемічних заходів щодня залучається понад 23 000 поліцейських, нацгвардійців, прикордонників, рятувальників і медичних працівників системи МВС. Усі вони кожен день працюють в умовах надвисокого ризику. Понад 30 000 співробітників захворіли на коронавірус. На жаль, є й ті, хто не зміг подолати цю хворобу, – сказав міністр.

За словами Арсена Авакова, особливо важливо, що навіть в умовах таких випробувань довіра громадян до правоохоронців залишилася на високому рівні.

Напередодні ми отримали результати опитування, яке проводилося в серпні-грудні 2020 року, в ньому взяли участь 15 тисяч респондентів у 24 регіонах країни. Загальний рівень довіри населення до національної поліції становить 40,8%, – зазначив глава МВС.

Він додав, що представники громадянського суспільства та міжнародних організацій позитивно оцінили роботу поліції щодо гарантування безпеки місцевих виборів.

Міністр також нагадав, що у 2020 році почала працювати система фото-, відеофіксації порушень ПДР:

За півроку роботи на 48 ділянках автодоріг Києва, Київської і Львівської областей, де встановлено камери, кількість ДТП з постраждалими зменшилася втричі, – наголосив Арсен Аваков.

Говорячи про плани на поточний рік, міністр зазначив, що МВС запускає два масштабні проекти – систему аеромедичної евакуації та реформування гідрометеорологічної служби ДСНС.

Це дасть можливість раннього виявлення та прогнозування небезпечних гідрометеорологічних процесів, ураганного вітру, шквалів, смерчів, граду, повеней, ожеледиці дорожнього покриття, прогнозування пожежної небезпеки тощо, – зазначив глава МВС.

Арсен Аваков додав, що триває розвиток Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту:

Нацполіція отримала перші два сучасних гелікоптери Н-145, два вертольоти Н-125 отримала Держприкордонслужба, 10 – ДСНС і НГУ. Нині триває підготовка пілотів і техніків. У планах на цей рік – отримання ще 28 вертольотів для потреб усіх служб системи МВС, – додав міністр.

Він нагадав, що в 2021 році Україна також отримає від Франції сучасні катери і технології для їх подальшого виробництва.

Щодо Національної поліції, то вона першою серед правоохоронців адаптувалася до нового адміністративно-територіального устрою – переформатувала свої територіальні підрозділи з урахуванням чисельності населення і навантаження на поліцейських.

Відділення поліції поділять на два типи: одні матимуть у штаті слідчі підрозділи і карний розшук, а в інших залишиться тільки дізнання та превентивні служби.

Підрозділи поліції, де працюватиме тільки превенція, будуть невеликими – це групи реагування, які оперативно виїжджають на виклики через 102, а також дільничні офіцери поліції, які безпосередньо працюють із населенням.

Крім того, буде створено Департамент Головної інспекції Нацполіції, який буде виявлятиме недоліки, налагоджуватиме роботу і здійснюватиме контроль за дотриманням службової дисципліни у поліцейських підрозділах.