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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

У Львові померла дисидент Ольга Горинь

У Львові у віці 90 років померла колишня політв’язень, дисидент і громадський діяч Ольга Горинь.

ольга горинь

Вона була дружиною правозахисника, дисидента і політв’язня Михайла Гориня. Запам’яталася усім Ольга Горинь як активна учасниця підпільної боротьби ОУН та УПА. Свого часу вона разом із групою однодумців-студентів та педагогів писала листи, статті, замітки та вірші, які викривали політику Сталіна і КПРС на території Галичини.

Також Ольга Горинь розповсюджувала підпільну літературу самвидаву, виступала проти порушення громадянських прав, боролася за легалізацію УАПЦ та УГКЦ і очолювала Українську християнську партію жінок.

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У 1952 році її навіть засудили до 25 років таборів суворого режиму та 5 років позбавлення прав.

У жовтні минулого року стало відомо про смерть Раїси Руденко – ще однієї дисидентки та правозахисниці.

Вона також була була дружиною та помічницею Миколи Руденка – українського письменника, філософа, дисидента і політв’язня радянських тюрем.

Джерело: Львівська міська рада

Фото: Львівська міська рада

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