Во Львове в возрасте 90 лет умерла бывшая политзаключенная, диссидент и общественный деятель Ольга Горынь.

Она была женой правозащитника, диссидента и политзаключенного Михаила Горыня. Запомнилась всем Ольга Горынь как активная участница подпольной борьбы ОУН и УПА. В свое время она вместе с группой единомышленников-студентов и педагогов писала письма, статьи, заметки и стихи, которые разоблачали политику Сталина и КПСС на територии Галичины.

Также Ольга Горынь распространяла подпольную литературу, выступала против нарушения гражданских прав, боролась за легализацию УАПЦ и УГКЦ и возглавляла Украинскую христианскую партию женщин.

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В 1952 году ее даже приговорили к 25 годам лагерей строгого режима и 5 лет лишения прав.

В октябре прошлого года стало известно о смерти Раисы Руденко — еще одной диссидентки и правозащитницы.

Она также была была женой и помощницей Николая Руденко — украинского писателя, философа, диссидента и политзаключенного советских тюрем.

Источник: Львовский городской совет

Фото: Львовский городской совет