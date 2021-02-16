Відомому проросійському блогеру Анатолію Шарію СБУ оголосила про підозру у злочинах, які підривають нацбезпеку України.

Слідчі переконані, що Шарій діяв на замовлення іноземних структур.

Підозра оголошена в межах кримінального провадження за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 – Державна зрада;

ч. 1 ст. 161 – Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Щодо останньої – йдеться про розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті.

Експертні дослідження підтвердили, що в інтерв’ю та виступах Шарія є факти підривної діяльності проти України.

За даними слідства, Шарій з 2012 року займався дискредитацією державної політики України, поширював маніпулятивну, викривлену інформацію через соцмережі, електронні медіа та російські телеканали, діючи в інтересах РФ.

СБУ також отримала багато заяв і звернень від громадян і організацій щодо можливої антиукраїнської діяльності блогера. Підставою слугували матеріали в мережі та виступи в російських ЗМІ.

Нині тривають слідчі дії, встановлюються інші особи, які сприяли, або можуть бути причетними до протиправної діяльності Шарія.

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Анатолій Шарій давно не живе в Україні. У лютому 2014 року встановлено його місця перебування – це Королівство Нідерланди.

У 2019 році він створив політичну партію, з якою взяв участь в парламентських виборах, а потім в місцевих виборах 2020.

ЦВК зареєструвала його кандидатом, незважаючи на те, що протягом останніх п’яти років він не жив в Україні.