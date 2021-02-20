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Факти / Україна / Політика
Тетяна Забожко |

Українці зможуть поставити запитання Зеленському

22 лютого президент України Володимир Зеленський візьме участь у Всеукраїнському форумі Україна 30. Інфраструктура.

Володимир Зеленський

Темами форуму буде продовження Національної програми Велике будівництво, фінансування довгострокових проектів та роль міжнародних партнерів у цьому процесі.

Також учасники форуму обговорять перспективи річкових перевезень, оновлення місцевих аеропортів, модернізації Укрзалізниці та інфраструктури майбутнього.

Охочі матимуть змогу поставити запитання спікерам форуму на сайті та сторінках заходу в соцмережах.

Зеленський анонсував форум Україна 30

Президент України Володимир Зеленський анонсував проведення форуму Україна 30 на початку лютого.

Доцільність такого заходу президент пояснив тим, що за час пандемії накопичилось дуже багато питань. Тому, за його словами, вони варті змістовної розмови й активного суспільного діалогу.

Під час форуму експерти та посадовці відповідатимуть на першочергові питання людей.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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