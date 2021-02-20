В Украине могут запретить продавать лекарства несовершеннолетним. Соответствующий законопроект в ближайшее время зарегистрируют в Верховной Раде. Об этом сообщил Михаил Радуцкий — глава Комитета по вопросам здоровья нации.

По его словам, проект закона могут зарегистрировать уже вечером 20 февраля. Радуцкий отметил, что сейчас по тяжести наказания за продажу лекарств ведется обсуждение.

Однако его предлагают прировнять с фальсификацией лекарств, которая предусматривает заключение от пяти до восьми лет.

Запрет продажи лекарств детям — что стало причиной

Накануне в Украине произошло два серьезных инцидента, связанных с лекарствами. В городе Умань Черкасской области двух девочек госпитализировали в больницу из школы, одна приняла большое количество таблеток, по другой информация неизвестна.

Отравление в Боярке Киевской области было летальным. Две школьницы выпили по 40 таблеток лекарственного средства, одна из них погибла до приезда медиков, другая находится в медицинском учреждении.