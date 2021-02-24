У Вінниці перше щеплення від коронавірусу препаратом CoviShield виробництва компанії AstraZeneca зробили сімейному-лікарю Людмилі Бойко.

Вже сьогодні вона вакцинуватиме інших медиків, оскільки є членом однієї з 20 мобільних бригад. 24 лютого протягом дня щеплення зроблять 14 лікарям. Після кожної вакцинації за людиною спостерігатимуть протягом 30 хвилин на випадок непередбачуваної реакції організму.

– Зараз не страшно. Страшно за пацієнтів, коли думаєш, виживе людина чи ні, щоб зробити все вчасно. Вакцинація – це звична справа. Ми вакцинуємося від дифтерії, правця, щорічно від грипу. Ми не хочемо більше ховати наших рідних, а вакцинація завжди була захистом від інфекційних хвороб, тому на щеплення я погодилася відразу, – поділилася враженнями лікар.

Також Людмила Бойко пояснила, що після того, як буде введена друга доза препарату, будь-який пацієнт зможе роздрукувати свій міжнародний сертифікат, який свідчитиме, що він вакцинувався від Covid-19.

Поділився відчуттями Ігор Кузін – перший вакцинований у Чернігівській області, завідувач відділення інтенсивної терапії обласної лікарні.

– Звичайно, я жива людина та можу хвилюватися. Але страшно не вакцинуватися, страшно бачити як хворіють та помирають від Covid-19 люди, – сказав він.







Не хочемо більше ховати рідних: лікарі пояснили, чому вакцинувалися від Covid-19 / 2 фотографии

23 лютого в Україну з Індії прибула перша вакцина від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca у розмірі 500 тис. доз.

24 лютого перше щеплення препаратом CoviShield отримав лікар-реаніматолог Черкаської обласної лікарні Євген Горенко.

У першому-другому кварталі 2021 року Україна повинна отримати за механізмом COVAX від 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca.

Фото: Чернігівська ОДА