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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

У червоній зоні карантину зупинять метро і обмежать пасажирські перевезення

Кабінет міністрів погодив введення додаткових обмежень, які стосуються пасажирських перевезень на території регіонів, які потрапили до червоної зони карантину.

карантин в україні

Зокрема, пропонується заборонити:

  • регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним, залізничним, міським електротранспортом та метрополітеном (крім транзитних перевезень);
  • перевезення легковими авто, якщо кількість пасажирів, разом з водієм, становить більше п’яти осіб (не рахуючи дітей до 14 років).

Водночас перевезення службовими та орендованими авто підприємств/установ дозволяються в межах кількості місць для сидіння і винятково за маршрутами руху, про які проінформовані не менше, ніж за два дні, органи Нацполіції.

Також дозволяються перевезення спеціальними залізничними рейсами у межах внутрішнього сполучення. Але рішення про них ухвалюється в кожному окремому випадку, відповідно до заявки обласних державних адміністрацій за погодженням з Мінінфраструктури та МОЗ.

Рішення про такі ж рейси у приміському сполученні ухвалюють облдержадміністрації.

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За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, обмеження набудуть чинності через сім днів.

З 24 лютого в Україні почав діяти адаптивний карантин. Це означає, що країну знову поділили на чотири карантинні зони: червону, помаранчеву, жовту і зелену.

У червоній карантинній зоні вже опинилися Івано-Франківська і Чернівецька області.

До помаранчевої потрапили сім областей, серед яких Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська і Тернопільська. Решта регіонів залишаються у жовтій.

Фото: Dreamstime

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