18 лютого у Києві через повідомлення про мінування зачинили дві станції метро – Палац спорту та Майдан Незалежності.

Вони не працюють на вхід і вихід.

Зачинено також пересадочні вузли.

Станції відновлять роботу після проведення перевірки правоохоронцями.

Затримання “мінера” у Києві

У лютому 2021 року у Києві затримали 25-річного чоловіка, який неодноразово повідомляв про “замінування” різних об’єктів столиці, серед них – станції підземки і торгові центри.

Він інформував про те, що залишив вибухівку, однак після проведення перевірки поліція вибухонебезпечних предметів не знаходила. Чоловік причетний до щонайменше шести епізодів.

Детальніше про відповідальність за неправдиве інформування про мінування об’єктів в Україні читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Київський метрополітен