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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Вікторія Гірко |

В України немає варіантів пройти 2021 рік без підтримки МВФ – Марченко

Мінфін не розглядає варіантів, за яких Україна могла би опинитися без підтримки Міжнародного валютного фонду у 2021 році.

сергій марченко

Таку позицію висловив очільник Мінфіну Сергій Марченко. Він пояснив, що позиція МВФ важлива на ринках капіталу для зовнішніх запозичень і отримання фінансування від таких міжнародних партнерів, як Всесвітній банк і Єврокомісія.

– Цьогоріч планів без МВФ ми не розглядаємо. Тому що ціна питання досить велика. Важливо, щоб ми залишалися в програмі. Якщо нові транші прийдуть із затримкою в місяць, це не проблема, – зазначив він.

За словами Сергія Марченка, особливих суперечок з командою Фонду немає. Серед так званих домашніх завдань для України, які обговорюються з МВФ, антикорупційна інфраструктура, проведення судової реформи та врегулювання тарифних питань на ринку газу.

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Напередодні голова Нацбанку Кирило Шевченко повідомив, що Україна за 2021 рік очікує отримати від МВФ три транші по $0,72 млрд на загальну суму приблизно $2,2 млрд.

Однак є ймовірність того, що для отримання грошей уряду доведеться ухвалити деякі законопроекти, як умову для додаткових позик.

Фото: Мінфін

Джерело: Кореспондент

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