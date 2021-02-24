З липня понад 100 тис. осіб складуть іспит з державної мови – Демська

З липня 2021 року близько 100-150 тис. осіб повинні підтвердити рівень володіння державною мовою. Для цього їм необхідно скласти іспит. Процедуру пройдуть особи, які хочуть отримати громадянство України або претендують на посади в державній службі.

Про це повідомила Орися Демська – очільниця Національної комісії зі стандартів державної мови. Вона підкреслила, що іспит – це перевірка не шкільних знань, а саме рівня володіння українською мовою.

Демська наголосила, що іспит у липні не треба складати особам, які уже обіймають посади на державній службі. Це стосується тільки претендентів на посади та громадянство.

Завдання складатиметься з трьох частин (культура мови та читання, письмо і говоріння) і триватиме дві години.

Перехід сфери обслуговування на українську мову

З 16 січня сфера обслуговування в Україні перейшла на державну мову. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада України.

Персонал закладів може обслуговувати клієнтів іншою мовою тільки за їхнім проханням. У разі відмови обслуговування українською треба написати скаргу.

Фото: Національна комісія зі стандартів державної мови