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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Украина не попадает в серую зону ЕС по тестированию на Covid-19 – Ляшко

По индикаторам Евросоюза Украина не попадает в так называемую серую зону, заявил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Тест на коронавірус

– На сегодняшний день в Украине нет ни одной области, которая за уровнем тестирования попадала бы в серую зону по индикаторам ЕС, – отметил он.

То есть, по его словам, за последние семь дней тестирование на Covid-19 во всех регионах превышает 300 на 100 тыс. населения – и это хороший показатель.

Ляшко отметил, что больше всего тестов на коронавирус делают в Киеве, в Черновицкой, Ивано-Франковской и Волынской областях.

В серую зону ЕС попадают страны, где уровень тестирования ниже 300 тестов на 100 тыс. населения.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на 26 февраля коронавирусом в Украине заразились еще 8 003 человека. В целом количество тех, кто переболел или в настоящее время болеет, достигло 1 333 844 случаев.

За последние сутки умерли 146 украинцев, а выздоровели – 4 244.

Фото: Dreamstime

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