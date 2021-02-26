По индикаторам Евросоюза Украина не попадает в так называемую серую зону, заявил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

– На сегодняшний день в Украине нет ни одной области, которая за уровнем тестирования попадала бы в серую зону по индикаторам ЕС, – отметил он.

То есть, по его словам, за последние семь дней тестирование на Covid-19 во всех регионах превышает 300 на 100 тыс. населения – и это хороший показатель.

Ляшко отметил, что больше всего тестов на коронавирус делают в Киеве, в Черновицкой, Ивано-Франковской и Волынской областях.

В серую зону ЕС попадают страны, где уровень тестирования ниже 300 тестов на 100 тыс. населения.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 26 февраля коронавирусом в Украине заразились еще 8 003 человека. В целом количество тех, кто переболел или в настоящее время болеет, достигло 1 333 844 случаев.

За последние сутки умерли 146 украинцев, а выздоровели – 4 244.