Міністерство охорони здоров’я оновило перелік зон адаптивного карантину в Україні. Три регіони опинилися у червоній, ще дев’ять – у помаранчевій.
Зокрема, до червоної карантинної зони потрапили Івано-Франківська, Чернівецька та Житомирська області. У помаранчевій зоні – Вінницька, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська області.
Київ і решта областей опинилися у жовтій зоні адаптивного карантину.
Зони адаптивного карантину by Віта Гірко on Scribd
В Україні з 24 лютого знову почав діяти адаптивний карантин, коли країну залежно від показників захворювання на коронавірус, рівня госпіталізацій та наповненості лікарень відносять до червоної, помаранчевої або жовтої зони.
Найжорсткіші обмеження діють в регіонах, які потрапили до червоної зони карантину. Тут заборонена робота закладів громадського харчування, ТРЦ, кінотеатрів, театрів, закладів освіти, крім дитячих садочків та початкових класів у школах і непродовольчих ринків і магазинів.