В Україні подовжили терміни встановлення лічильників газу для населення

Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому закон про продовження кінцевих термінів встановлення лічильників споживачам природного газу до 1 січня 2023 року.

За проект закону №4248-1 проголосували 244 нардепи.

Документ передбачає:

введення 100% комерційного обліку природного газу;

контролювання Національною комісією, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, встановлення лічильників газу для населення, яке проживає у квартирах та приватних будинках.

Газопостачальні компанії повинні за свої гроші встановити ці лічильникию

Окрім того, НКРЕКП щоквартально публікуватиме на офіційному сайті відомості про виконання суб’єктами господарювання, які розподіляють газ на відповідній території, обов’язків встановлення лічильників.

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