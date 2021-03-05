В Украине продлили сроки установки счетчиков газа для населения

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о продлении конечных сроков установки счетчиков потребителям природного газа до 1 января 2023 года.

За проект закона №4248-1 проголосовали 244 нардепа.

Документ предусматривает:

введение 100% коммерческого учета природного газа;

контроль Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установки счетчиков газа для населения, проживающего в квартирах и частных домах.

Газоснабжающие компании должны за свои деньги установить эти счетчики.

Кроме того, НКРЭКУ ежеквартально будет публиковать на официальном сайте сведения о выполнении субъектами хозяйствования, которые распределяют газ на соответствующей территории, обязанностей по установлению счетчиков.

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Штрафы за поврежденные газовые счетчики

Газовики за поврежденный счетчик накладывают штраф в размере нескольких десятков тысяч гривен.

В свою очередь украинцы считают, что они безосновательно выписывают людям колоссальные штрафы.

По их словам, работники наведываются в дома, берут прибор учета газа на проверку, а затем обвиняют во вмешательстве в счетчик. И доказать свою невиновность чрезвычайно сложно.