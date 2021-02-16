ЄС починає проекти щодо боротьби з фейками в Україні на €2 млн

Європейський Союз у 2021 році планує розпочати два проекти з протидії дезінформації в Україні на €2 млн.

Про це заявив заступник голови представництва Євросоюзу в Україні Ремі Дюфло на міжнародному онлайн-семінарі Протидія дезінформації: європейські підходи та стандарти.

За його словами, в межах першого проекту вивчатимуть імідж України в окремих країнах, а другого – досліджувати, як формуються погляди в районах на схід від контактної лінії. Також він додав, що дезінформація є згубною для будь-якого суспільства, оскільки може використовуватися як форма впливу на демократичні інституції.

– Європейський Союз підтримує Україну в її боротьбі з дезінформацією. Ми продовжуватимемо це робити, – сказав Дюфло.

Окрім того заступник голови представництва ЄС повідомив, що наразі йдеться про необхідність посилення відповіді на кібератаки, а також підвищення рівня медіаграмотності.

Дюфло також додав, що, окрім цього, Євросоюз також планує наприкінці 2021 року розпочати проект з метою підтримки протидії дезінформації на місцевому рівні.

Санкції проти телеканалів

Ввечері 2 лютого Володимир Зеленський підписав указ щодо запровадження санкції проти телеканалів 112 Україна, ZIK та Newsone.

Цим телеканалам забороняється користуватися радіочастотним ресурсом України, вони повинні припинити надання будь-яких послуг, що стосуються телекомунікаційної сфери. Окрім того, у санкціях йдеться про блокування активів телеканалів та запобігання виведенню капіталів за кордон.